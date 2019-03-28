Нью-Йорк, США, 28 марта, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил торги в плюсе на 0,3%, 28 марта передает агентство Reuters.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К концу дня индекс Dow Jones вырос на 81,4 пункта (0,32%), до 25 706,99 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,45 пункта (0,30%), до 2813,82 пункта, индекс Nasdaq вырос на 22,27 пункта (0,29%), до 7665,64 пункта.

На повышение индексов сработали очередные новости о «прогрессе» торговых переговоров США и Китая, однако рынок сдерживается отчетами о замедлении роста американской экономики.

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