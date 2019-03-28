Каракас, 28 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Провозгласивший себя президентом лидер оппозиции Венесуэлы Хаун Гауйдо назвал незаконным решение властей страны запретить ему занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом он заявил 28 марта во время выступления в Национальной ассамблее.

Alexcocopro Хуан Гуайдо среди своих сторонников

По словам оппозиционера, вынесшего соответствующее решение Генерального контрольного управления Венесуэлы «не существует, как не существует и должности его руководителя».

«Ничего этого не существует. Законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначать контролирующие органы», — заявил Гуайдо.

Напомним, ранее сегодня руководитель Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам проверки ведомством финансовой декларации Хуана Гуайдо было принято решение запретить ему занимать государственные посты в связи с выявленными в декларации нарушениями.