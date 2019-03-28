Москва, 28 марта, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Возглавляемый новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» отряд Северного флота после захода в Джибути направился в Аденский залив, сообщает 28 марта Интерфакс-АВН со ссылкой на систему мониторинга движения морских объектов AIS.

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Кроме новейшего фрегата, вооруженного крылатыми ракетами «Калибр», в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».

По информации пресс-службы Северного флота, с начала дальнего похода в Мировой океан отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошел свыше семи тыс. морских миль.