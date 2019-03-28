Москва, 28 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Туроператоры фиксируют рост спроса на экскурсионные поездки по России в текущий весенний период на 10−20%. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что, по оценкам участников рынка, в пятёрку наиболее популярных внутренних экскурсионных направлений в настоящее время входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, «Золотое кольцо» и Калининград.

Кроме этого, туроператоры фиксируют рост запросов на экскурсионные поездки в Карелию, Крым, города Северо-Западного федерального округа, а также регионы Алтайского края, Сибири и Дальнего Востока.

Сообщается, что весной, в зависимости от направления, туристы отправляются в поездки по России в среднем на срок от трёх до семи дней. При этом более половины всех запросов приходится на короткие поездки — три дня / две ночи.

Рост интереса к турам по России в этом сезоне эксперты связывают сразу с несколькими факторами. В частности, в отличие от зарубежных туров, стоимость которых выросла на 15−18%, внутренний продукт подорожал меньше — на 5−10%. Отмечается, что спрос стимулируют и длинные весенние выходные в этом году.