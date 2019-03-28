Каракас, 28 марта, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы запретили спикеру Национальной ассамблеи республики Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сегодня, 28 марта, пишет El Nacional.

Senado Federal Хуан Гуайдо

Генеральный прокурор Венесуэлы Элвис Аморосо ведет расследование деятельности Гуайдо. На данный момент он установил, что спикер Национальной ассамблеи совершил 91 поездку за границу без разрешения на сумму 570 млн боливаров. Такую сумму Гуайдо не может оправдать своей зарплатой государственного служащего, отметил генпрокурор Аморосо на пресс-конференции.

По словам Аморосо, Гуайдо фальсифицировал данные в своей декларации и получал деньги от международных инстанций без уведомления венесуэльской власти, как того требует закон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что за последние два месяцы венесуэльская проамериканская оппозиция похитила у Боливарианской Республики $30 млрд.