Псков, 28 марта, 2019, 22:53 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 28 марта, в день 111-летия со дня рождения академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина открылись Кикоинские научные чтения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Псковская область хочет стать ежегодной площадкой для проведения этой научной конференции, которая ранее проводилась в научно-исследовательском центре «Курчатовский институт».

Guy Fawkes Псковский кремль

В 33-х чтениях принимают участие более 220 человек, в том числе ведущие учёные и научные работники Курчатовского института, руководство Российского фонда фундаментальных исследований, научные специалисты Псковского, Тверского, Новгородского государственных университетов. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил с докладом, который был посвящен деятельности, наработкам и достижениям Исаака Кикоина, а также результатам исследований его коллег и последователей в различных сферах физики, в частности природоподобным технологиям.

На чтениях обсудят современные возможности ядерной медицины, естественно-научные методы в изучении культурного наследия. Кроме того, здесь сообщаются результаты исследований в области разделения изотопов, физики твёрдого тела, магнетизма и других тематик, которыми занимался академик.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об учреждении премии имени Кикоина, которая будет вручаться в регионе учащимся старших классов школ и учёным за высокие достижения в изучении физики. В этом году размер поощрения для школьников составит 15 тыс. рублей, для деятелей науки — 50 тыс. рублей. Главным призом, по мнению главы региона, должна стать стажировка в Курчатовском институте.

Президент института Михаил Ковальчук отметил, что благодаря «правильному отношению и мгновенной реакции» псковского губернатора Михаила Ведерникова в Пскове стал возможен «вот этот праздник ума».

«Есть все условия, чтобы Псков, как место древнейшей культуры, стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта», — заявил президент Курчатовского института.

По его словам, сегодня в цене только один конкурентный товар — интеллект.

«Сегодня идёт борьба только за голову, всё остальное — ерунда. Рынки все ограничены, новых рынков нет. Они создаются в головах, поэтому идёт бой за умы. Я должен сказать, что Псков — это то уникальное место, где интеллект может взращиваться и множится», — заявил Ковальчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина (1908−1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Учёный был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.

В сквере на Октябрьском проспекте Пскова установлен бюст учёного, также в Пскове есть кафе «Кофе с Кикоиным», владельцы которого в аккаунтах кафе в социальных сетях публикуют задачи по физике из журнала «Квант», который в свое время издавал Кикоин.