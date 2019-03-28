Лондон, 28 марта, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Цены на нефть восстановились после кратковременного падения из-за заявлений президента США Дональда Трампа в «Твиттере», 28 марта передает агентство Reuters.

ptra Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent восстановилась до $67,82 за баррель — после падения до $66,54 за баррель. Нефть WTI поднялась до $59,30 за баррель — после падения до $58,20 за баррель.

«Твиттер Трампа, в котором он атакует ОПЕК, не имеет такого же ценового значения, какое он имел, когда это было совершенно новым явлением», — считает управляющий Mizuho Боб Ягер.

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