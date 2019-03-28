Москва, 28 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о наличии у него плана, с которым он идёт на выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Отвечая на вопрос, есть ли у него «вариант Б» на случай поражения на выборах, Порошенко ответил, что у него есть «вариант П». В свете последней информации становится ясно, что он имеет в виду: подлог. Это и есть «вариант П», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне Пётр Порошенко заявил журналистам, что «в отличие от плана «Ю» или плана «Зе», у него «есть план «П» — построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей».

Президентские выборы на Украине намечены на предстоящее воскресенье, 31 марта. Согласно опросам, тройку лидеров предвыборной гонки составляют актёр и шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Пётр Порошенко.