Москва, 28 марта, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Министерстве труда и социальной защиты России предлагает обязать работодателей доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, а также неудобный рабочий график. Об этом 28 марта сообщает газета «Известия».

Александр Дейнека. Трудное решение. 1966

По информации издания, вопрос о возможности введения доплат обсуждался на состоявшемся 11 марта совещании в министерстве.

Согласно инициативе Минтруда, методики оценки влияния вредных факторов на здоровье сотрудников должны быть разработаны экспертами, а впоследствии работодателей обяжут учитывать их при оценке условий труда наряду с такими факторами, как шум, вибрации и опасное излучение.

Ожидается, что в случае одобрения инициативы изменения могут затронуть в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, работников сферы образования, журналистов.