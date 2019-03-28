Ереван, 28 марта, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Гуманитарная миссия Армении в Сирии — это часть исторической миссии Армении. Об этом сегодня, 28 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения реализации правительственной программы за 2018 год в парламенте.

mil.am Армянская гуманитарная миссия в Сирии

В своей заключительной речи премьер-министр прокомментировал критику члена фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджаняна относительно того, что, по его мнению, Армения потерпела неудачу в ОДКБ, а доверие в армяно-российских отношениях не выросло. Оппозиционный депутат также раскритиковал решение об отправке Арменией гуманитарной миссии в Сирию, утверждая, что после революции правительство проводит одновекторную пророссийскую внешнюю политику, а армяно-американские отношения не только не развиваются, но и экономическая составляющая этих отношений находятся под угрозой из-за проблемы с Амулсаром.

«Почему мы поехали в Сирию? Мы отправились туда, исходя из соображений нашего суверенитета и исторической миссии. И если я учту тот факт, что наш врач там совершил уже более 100 медицинских вмешательств, спас человека, который пережил геноцид в 1915 году, или дедушка которого помог выжившему после геноцида нашему соотечественнику, дал ему кусок хлеба или стакан воды, я считаю, что этим мы возвращаем исторический долг сирийскому народу. Кстати, в районах разминирования бегают и играют дети… Если сегодня наши специалисты очистят пространство в 100 квадратных метров для внуков людей, которые когда-то приютили наших соотечественников, переживших геноцид, я считаю, что это историческая миссия, которую мы выполняем в Сирии. Есть ли в этой миссии риск? Конечно, есть. Но увеличивает ли это суверенитет Армении и ее международную субъектность? Да, увеличивает. Является ли это по-человечески моральной и политически правильной миссией? Да, я убежден, что это правильная миссия, в том числе по соображениям, о которых я рассказал», — заявил глава армянского правительства.

Минобороны Армении в начале февраля сообщило об отправке в Сирию группы армянских специалистов из 83 человек, в которую вошли эксперты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и ответственные за обеспечение безопасности самих специалистов.

Деятельность армянских специалистов касается гуманитарного разминирования, противоминного информирования населения, предоставления медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.

7 марта Центр гуманитарного разминирования и экспертизы Армении сообщил, что армянский сапер, участвующий в гуманитарной миссии в Сирии, получил ранение в результате взрыва мины, сообщил

«При осуществлении гуманитарной миссии 7-го марта произошел «минный» инцидент, в результате которого один из саперов армянской группы получил ранение правой стопы. Причиной инцидент стала мина-ловушка с пластиковым корпусом», — отмечается в сообщении на странице Центра в Facebook.

Сообщается, что раненый был оперативно доставлен в госпиталь и прооперирован.

«Его жизни вне опасности, работы по разминированию продолжаются», — говорится в сообщении.

Позже раненный был доставлен в Москву, где продолжается его лечение.