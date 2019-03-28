Москва, 28 марта, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о включении украинского бизнесмена Игоря Коломойского в базу данных сайта «Миротворец».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

"Встала и аплодирую. Бравооооо! Монстр начал пожирать своих создателей», — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о включении Игоря Коломойского в базу «Миротворца» за «нарушение законодательства о гражданстве» и «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине».