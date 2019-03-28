Минск, 28 марта, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои резкие высказывания во время посещения коровников в Могилевской области и последующие жесткие кадровые решения. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 28 марта, пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Слижи» в Шкловском районе, 26 марта 2019 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил двухдневный рабочий визит в Могилевскую область. В первый день визита Лукашенко уже был недоволен ситуацией с сельским хозяйством в Могилевской области в целом и в Шкловском районе в частности. А на второй день Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов» и был шокирован увиденным.

Президент Белоруссии крайне возмутился состоянием коровников одной из ферм, сравнив их с «Освенцимом». По итогам поездки Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК, министра сельского хозяйства Белоруссии и ряд региональных чиновников.

В выражениях Лукашенко не стеснялся и потребовал отправить всех чиновников «под нож».

Сегодня Лукашенко посчитал, что его резкая реакция требует разъяснения.

«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота», — пояснил Лукашенко.

Он подчеркнул, что, учитывая стоимость данных животных, условия их содержания являются неприемлемыми.