Вашингтон, 28 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Коалиция во главе с США назвала число жертв своих бомбардировок за четыре года антитеррористической операции в Сирии и Ираке, 28 марта передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно заявлению коалиции, в результате 34 038 воздушных ударов против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года в Сирии и Ираке погибли 1250 гражданских.

«Мы используем тщательные и высокоточные способы нацеливания и нанесения ударов, чтобы минимизировать влияние наших операций на гражданское население и инфраструктуру», — говорится в заявлении.

Отметим, по подсчетам правозащитных организаций, только в иракском Мосуле могли погибнуть десятки тысяч мирных жителей. Военная операция в городе, сопровождавшаяся массивными ракетно-бомбовыми обстрелами, проводилась без эвакуации населения.

В западной части города, «освобожденного» силами США и Ирака от террористов, практически не осталось незатронутых войной строений. По подсчетам ООН, расчистка Мосула от завалов и неразорвавшихся авиабомб займет не менее десятилетия.

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