Саранск, 28 марта, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков в Послании Государственному собранию особо отметил роль религиозных объединений, а также важность сотрудничества с ними региональных институтов власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан байрам

По его мнению, сложившееся в обществе согласие базируется на системе традиционных ценностей. Власти совместно работают с религиозными объединениями, которые их отстаивают и пропагандируют.

«Заметным шагом к укреплению основ традиционной исламской культуры стало открытие при государственной поддержке Исламского культурного центра. Надеемся, что он станет настоящим центром притяжения для мусульманской уммы, надежным заслоном псевдорелигиозным течениям, питающим экстремизм и терроризм», — считает глава Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, в начале ноября в Саранске открылся первый в Приволжском федеральном округе исламский культурный центр. Главная задача центра — укрепление, сохранение и развитие межнационального и межконфессионального согласия в России и Мордовии, укрепление векового добрососедства. Создание центра частично финансировалось из бюджета республики, сбор остальных средств проводил московский некоммерческий благотворительный Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.

Центр создан в реконструированном здании на проспекте Октября. Здесь располагается библиотека с богатым книжным фондом, музей исламской культуры, многофункциональный конференц-зал, учебные аудитории, детская площадка, информационно-издательский центр, центр творческого развития, социальная столовая.

Глава Мордовии подчеркивал, что именно в республике реализовали идею создания исламских культурных центров, которую высказал президент РФ Владимир Путин.

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