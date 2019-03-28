Ереван, 28 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. «Я думаю, что мы преуспели в ОДКБ, поскольку наш голос сегодня слышат в ОДКБ». Об этом сегодня, 28 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения реализации правительственной программы за 2018 год в парламенте.

odkb-csto.org ОДКБ

В своей заключительной речи премьер-министр прокомментировал критику члена фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджаняна относительно того, что, по его мнению, Армения потерпела неудачу в ОДКБ, а доверие в армяно-российских отношениях не выросло. Оппозиционный депутат также раскритиковал решение об отправке Арменией гуманитарной миссии в Сирию, утверждая, что после революции правительство проводит одновекторную пророссийскую внешнюю политику, а армяно-американские отношения не только не развиваются, но и экономическая составляющая этих отношений находятся под угрозой из-за проблемы с Амулсаром.

Пашинян не согласился с мнением о том, что Армения терпит неудачу в ОДКБ, поскольку она не смогла обеспечить назначение своего представителя после отзыва с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года.

«Я думаю, что мы преуспели в ОДКБ, поскольку наш голос сегодня слышат в ОДКБ, мы говорим то, что хотим сказать и, позвольте мне сказать, в отношении нас уважение выросло. Независимо от того, занимали ли мы временный пост на месяц меньше или больше, это тоже критерий оценки, я не могу запретить кому-либо принимать это в качестве критерия оценки, но для меня критерии оценки совсем другие», — сказал премьер Армении.

26 марта заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков заявил, что Киргизия, как страна, председательствующая в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), хотела бы скорейшего назначения нового генсека, хотя его отсутствие не сказывается на деятельности организации.

«Мы, как председательствующая сторона, хотим, чтобы как можно быстрее генсек был назначен, чтобы организация полноценно работала. Но, на сегодняшний день обязанности генсека исполняет заместитель главы организации Валерий Семериков. Это достаточно опытный и серьезный человек, поэтому на самой деятельности организации это никак не сказывается», — заявил Сыдыков.

Он отметил, что по кандидатуре генсека ОДКБ стороны проводят переговоры, в целом же в рамках организации все участники активно взаимодействуют между собой.

«Мы проводим наше председательство в рамках обозначенных нашим президентом приоритетов, планируется, что саммит ОДКБ состоится осенью в Бишкеке», — сказал Сыдыков.

Он подчеркнул, что саммит ОДКБ состоится «даже если до осени стороны не придут к единому решению по кандидатуре нового генсека организации».

«Я думаю, что саммит состоится, вообще главное условие, чтобы на саммите были все главы государств», — сказал Сыдыков.