Москва, 28 марта, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Кремля.

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«Представить проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в поручении главы государства.

Сообщается, что проект документа должен быть подготовлен до 1 декабря 2019 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству до 1 июня внести в Государственную думу законопроект о специальных мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

Отмечается, что при разработке документа особое внимание должно быть уделено стимулированию проведения геолого-разведочных работ и строительству объектов инфраструктуры за счёт частных инвестиций.

До 1 августа 2019 года правительство совместно с главами субъектов Федерации, территории которых входят в границы Арктической зоны, также должно представить предложения по обеспечению показателей социального развития территорий Арктической зоны до уровня не ниже средних значений по России.