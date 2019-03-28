Ярославль, 28 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приостановил исполнение приказа министра культуры об объединении Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС.

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле

Как заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, поводом для такого решения главы правительства стали многочисленные обращения общественности.

«Кроме того, премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля», — сказал Осипов.

Решение об объединении театров было объявлено Владимиром Мединским 27 марта на пресс-конференции, посвящённой Дню театра. 28 марта стало известно, что министр культуры подписал соответствующий указ. Действия министерства вызвали волну критики со стороны ярославской общественности. Против идеи объединения театров высказался и председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин.