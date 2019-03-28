Москва, 28 марта, 2019, 21:46 — ИА Регнум. ЛДПР признает выборы президента Украины только в случае победы на них Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

При этом политик предположил, что наблюдатели на избирательных участках не только не смогут помешать фальсифицировать результаты голосования, но даже не захотят это делать.

«Говорят, наблюдателей много. Все наблюдатели уйдут с участков в 20:00, как во всем мире. Они, что, сумасшедшие, стоять? Всех накормят в 19:00 — с хорошей горилкой, много сала… Вся фальсификация будет ночью. Все бюллетени за Порошенко уже готовы. Их даже в урны не надо опускать, их прямо в ЦИК отвезут. На каждом участке пять офицеров СБУ, подчинённые Порошенко», — заявил Жириновский.

При этом победы Порошенко не хотят не только на Украине, но и во всём мире, уверен политик.

«Никто в России не желает победы Порошенко. Вся Европа, весь мир против Порошенко. Это негодяй, жулик, коррупционер. От него США отвернулись, Европа отвернулась, собственный народ отвернулся, МВД отвернулось, все органы управления. Ни о какой победе Порошенко и говорить не надо», — отметил политик.

При этом ЛДПР готова признать легитимность будущего президента Украины только в одном случае — если им станет Владимир Зеленский.

«Там остаётся Зеленский. Имя его мне нравится. Если будет Зеленский, тогда признаем выборы. Главное, чтобы никакого Порошенко, если будет Тимошенко, тоже не признаем. Только один Зеленский, молодой и честный», — сказал Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний социальный опрос перед выборами президента Украины показал, что Зеленский остается лидером избирательной кампании.