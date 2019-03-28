Ереван, 28 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты практически не отреагировали на революцию в Армению. Об этом сегодня, 28 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения реализации правительственной программы за 2018 год в парламенте.

primeminister.am Никол Пашинян и Дональд Трамп

В заключительной речи премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал критику члена фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджаняна относительно того, что, по его мнению, Армения потерпела неудачу в ОДКБ, а доверие в армяно-российских отношениях не выросло. Оппозиционный депутат также раскритиковал решение об отправке Арменией гуманитарной миссии в Сирию, утверждая, что после революции правительство проводит одновекторную пророссийскую внешнюю политику, а армяно-американские отношения не только не развиваются, но и экономическая составляющая этих отношений находятся под угрозой из-за проблемы с Амулсаром.

Пашинян ответил, что Армения принимает решения, исходя из своих суверенных интересов, а Соединенные Штаты практически не отреагировали на революцию.

«Например, я сказал американским представителям: я считаю, что практически они дали нулевую реакцию. Почему? Когда мы говорим, что для нас важен суверенитет нашей страны, мы не подразумеваем, что зависимость от пункта А должна быть заменена зависимостью от пункта Б. Говоря о суверенитете, мы относимся к нему очень серьезно, и я хочу заверить вас, хотя нет нужды в заверениях, вы должны сами видеть, что наше правительство ревностно защищает суверенитет нашей страны и народа во всех направлениях», — отметил премьер-министр.