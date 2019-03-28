Москва, 28 марта, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы на заседании 28 марта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для участника террористической группы, причастной к терактам в Московском метрополитене в 2010 году.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подозреваемого под арест сроком на два месяца.

Боевик Магомед Нуров, бывший членом бандгруппы Магомедали Вагабова, был задержан 27 марта в Хасавюртовском районе Дагестана. В ходе допроса он признал свою вину по предъявленным обвинениям.

Напомним, 29 марта 2010 года в результате взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве погибли 40 человек, ещё более 100 получили ранения. Почти все члены банды, организовавшей теракты, включая её главаря, позднее были ликвидированы силовиками.