Иерусалим, 28 марта, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о сосредоточении на границе с сектором Газа значительных сил израильской армии. Об этом сегодня, 28 марта, заявил официальный представитель главы правительства Израиля Офир Гендельман. Соответствующее заявление Гендельман опубликовал сегодня, 28 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Нетаньяху проинспектировал войска, развёрнутые на границе с сектором Газа, и сообщил: «Я отдал приказ о подкреплении развёрнутых здесь сил и подготовке к крупномасштабному сражению», — пишет Гендельман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная эскалация напряженности между Израилем и Палестиной началась утром 25 марта после того, как запущенная с территории сектора Газа ракета взорвала дом в центре Израиля. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

В ответ Израиль нанес серию ракетно-бомбовых ударов по целям ХАМАС в Газе. Палестинцы ответили новыми пусками ракет по Израилю. В свою очередь израильское командование начало сосредоточение войск на границе с сектором Газа для проведения наземной операции.