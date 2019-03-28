Киев, 28 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что отдельные кандидаты в президенты Украины потратили на президентскую кампанию более 300 млн долл. Соответствующее заявление Корнейчук сделал 28 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, штаб действующего президента Петра Порошенко нанял несколько миллионов агитаторов, которые и поддержат действующего главу государства.

«Многомиллионная сетка, которая выстраивается по стране под видом так называемых агитаторов, это уже заранее купленный электорат… Эта информация подтверждена заявлением министерства внутренних дел о действии такой сетки. Были заведены соответствующие уголовные дела. Впервые в истории украинских выборов используется технология, когда миллионы голосов избирателей заранее покупаются, за несколько месяцев. Под видом агитаторов люди скупались с ноября-декабря месяца. Всю избирательную кампанию люди сидели на зарплате, люди получали деньги в течение всей избирательной кампании. Миллионы людей заинтересованы в победе действующего президента, чтобы и дальше сидеть на этой зарплате. Выстроить такую систему можно, обладая многомиллиардными ресурсами», — полагает Корнейчук.

Он считает, что штаб Порошенко распространил на всю Украину систему скупки голосов, которую впервые применил избирательный штаб кандидата в мэры Киева Леонида Черновецкого.

«В данном случае такие деньги есть только у власти. Даже если бы оппозиция и хотела, у неё просто нет возможности аккумулировать такие деньги. С их финансовыми ресурсами единственное, на что они способны, — оплачивать действия членов своих комиссий, чтобы их не перекупили конкуренты. Впервые выстроена массовая система скупки голосов. Система, которая в свое время была апробирована на выборах мэра Киева Черновецкого, эту систему скупки перенесли на всю страну», — считает Корнейчук.

При этом он считает, что подобные сетки скупки голосов работали на всех прошлых украинских выборах.

«Подобные сетки скупки голосов действовали на всех выборах. Но как раньше работала система? Тебе никто заранее не давал деньги. Давался маленький аванс. Деньги получал после того, как показывал бюллетень с галочкой. Здесь несколько месяцев люди авансом получали деньги. За эти месяцы люди получили где-то по 500 долл.», — рассказал Корнейчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют ряд уголовных производств в связи с использованием административного ресурса и подкупа избирателей на президентских выборах.

По его словам, «Блок Петра Порошенко» использует «так называемые сетки» для скупки голосов. При этом людей подкупают за бюджетные деньги в рамках бюджетной программы «Забота».

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Киевской области, в Василькове. Речь идет о подкупе голосов… Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, агитаторы выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к этим людям в квартиры, спрашивают: «А вы готовы поддержать нашего кандидата?» Вот мы готовы вам помочь… Этих людей записывают в списочек. После чего идут в райсовет или в собес», — сказал Аваков.