Москва, 28 марта, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Впервые в истории Украины главой страны может стать человек, которого не поддерживает ни народ, ни политические элиты, — Пётр Порошенко. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «России 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петя, геть!

«Сегодня, знаете, в чём парадокс: я не понимаю, как он может выиграть выборы, но при этом он не может их и проиграть. Поэтому он сейчас делает ставку на две вещи: ему нужно максимально привести на выборы своего избирателя. Все технологи Порошенко гонятся по всему ближнему и дальнему зарубежью, поскольку они будут голосовать в консульствах и могут качнуть результат», — отметил сенатор.

По мнению политика, Пётр Порошенко, скорее всего, победит на предстоящих выборах президента Украины. В этом случае эту страну ждут серьёзные проблемы.

«Если он пройдёт во второй тур, а он, скорее всего, пройдет, то, скорее всего, победит. И тогда на Украине появится президент меньшинства, когда вся политическая элита будет против него. Появится президент проигранной войны, который опрокинул страну в 1991 год, в разрушенную экономику. И те, кто привёл его во власть, уже сейчас чешут затылок и думают: правильно ли, что он вновь станет украинским президентом? А я думаю, он им станет. Это все толкнёт Украину к новому острейшему гражданскому противостоянию», — рассказал Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет работать с тем президентом Украины, которого выберет народ.