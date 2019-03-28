Киев, 28 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Глава временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов хищения в вооруженных силах, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник заявил, что на следующее заседание ВСК пригласят экс-министров обороны Украины Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева. Соответствующее заявление Винник сделал 28 марта на брифинге в Верховной Раде.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На следующее заседание пригласим Саламатина и Лебедева. Это «российские» министры обороны. Наверное, они не придут», — предположил Винник.

По его словам, после этого ВСК перейдет к рассмотрению вопроса о деятельности действующего министра обороны Степана Полторака.

«Мы проанализируем отчеты Счетной палаты об оперативном обеспечении. Там есть факты, которые нас беспокоят и требуют оперативного реагирования. Безусловно, Временная следственная комиссия рассмотрит ход строительства защищенных складов, арсеналов, за счет ресурса, который был выделен Верховной Радой Украины в этом году. Это около 2 млрд. грн. (73,8 млн. долл. — ред.). Насколько эффективно используются эти средства, когда у нас будут защищенные хранилища? Когда у нас весь арсенал боеприпасов будет должным образом охраняться и храниться? Чтобы у нас не было случаев очередного диверсионного подрыва арсеналов, которые осуществляются российскими шпионами с целью ослабить украинскую армию», — сказал Винник.

Он также пообещал внести в Раду «законопроект, который уничтожит определенные риски в деятельности оборонно-промышленного комплекса нашего государства, в части функционирования концерна «Укроборонпром» и рассекречивания части государственного оборонного заказа».

«Это будет способствовать, чтобы дела мажоров как «Оптимум спецдеталь» больше никогда не повторялись», — подытожил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году украинские журналисты опубликовали три расследования, в котором обвинили первого заместителя секретаря СНБО Александра Гладковского, его сына Игоря, экс-руководство госконцерна «Укроборонпром», руководство ГПУ, СБУ в хищениях в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины «заработали» минимум 250 млн. грн. (9,2 млн. долл.) во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники организованной группы, куда входят представители СНБО и «Укроборонпрома», посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два — четыре раза дороже перепродавали их заводам «Укроборонпрома». Одной из таких прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал Порошенко.