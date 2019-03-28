Магнитогорск, Челябинская область, 28 марта, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Власти Челябинской области продолжают помогать жильцам десятиэтажного дома в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился рано утром 31 декабря. Об этом врио губернатора Алексей Текслер заявил вице-премьеру Виталию Мутко во время встречи в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Текслер рассказал Мутко о том, что накануне встретился с жильцами. Люди жаловались на проблемы с получением медицинской помощи. Выход был найден.

«По моему распоряжению всех их поставят на диспансерное наблюдение медицинских специалистов соответствующих профилей», — сказал врио губернатора.

По его словам, сейчас в Магнитогорске находятся первый замгубернатора Евгений Редин и представители областного минсоцотношений. Они встречаются с гражданами и оказывают им помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения подъезда погибли 39 человек. Седьмой и восьмой подъезд затем были демонтированы, а остальные признаны безопасными для проживания.