Москва, 28 марта, 2019, 19:47 — ИА Регнум. У западных границ Российской Федерации несколько часов курсировали самолеты-разведчики США и Швеции, сообщают 28 марта мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Ragnhild&Neil Crawford Lockheed ЕР-3Е Orion ВВС США

В частности, над акваторией Балтийского моря возле границ Калининградской области на высоте 12,2 км курсировал самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102 002.

Кроме того, самолёт-разведчик ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion с номером 157 316 над Чёрным морем несколько раз облетел Крымский полуостров. Уточняется, что воздушный разведчик прибыл в этот район с авиабазы Суда-Бей в Греции.

Стоит отметить, что, по данным Минобороны России, с 17 по 24 марта у границ РФ был замечен 21 самолет-разведчик США и их сателлитов.