Брюссель, 28 марта, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Мандат Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО пордлён ещё на два года. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что государства — члены организации «выразили поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению приспособленности альянса к будущему».

Йенс Столтенберг уже прокомментировал данную информацию, написав в своём микроблоге в Twitter, что «считает честью» решение НАТО о продлении его полномочий, и пообещав продолжить начатую работу.