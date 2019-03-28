Махачкала, 28 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении должностных лиц Пенсионного фонда России по Республике Дагестан. Их подозревают в незаконном оформлении страховых пенсий, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе регионального МВД.

Константин Маковский. Секрет. 1884

Установлено, что подозреваемые создали организованную группу и за вознаграждение оформляли желающим фиктивные пенсионные дела. Они вносили недостоверные данные о трудовом стаже граждан, изготавливая печати различных организаций.

В ведомстве также отметили, что в рамках расследования дела проводятся обыски в архивах территориальных управлений, по месту жительства и работы фигурантов. Оперативники изымают пенсионные дела, печати, бланки фиктивных документов, ценности и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силовики сегодня, 28 марта, провели следственные мероприятия сразу в четырёх офисах отделения ПФР по Дагестану, в том числе в центральном и в управлениях по Кировскому, Ленинскому и Советскому районам города Махачкалы.