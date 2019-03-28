Тамбов, 28 марта, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области до конца года планируется построить и ввести в эксплуатацию несколько важнейших социальных объектов, среди них — школы, фельдшерско-акушерские пункты и детские сады, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Арсен Габуев

По словам заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева, работа строительной отрасли в регионе нацелена на улучшение качества жизни людей. Качественные изменения сложно представить без современных объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов. Губернатор Александр Никитин поставил перед строительными организациями региона серьезные задачи, их исполнение уже началось. Так, в целях повышения доступности медицинской помощи в тамбовских селах будут открыты новые ФАПы. Один из них уже построен в Петровском районе, идет его подготовка к сдаче в эксплуатацию. В стадии завершения строительство еще трех объектов в Мичуринском, Первомайском и Тамбовском районах.

Большое внимание в регионе уделяется строительству детских садов. Два дошкольных учреждения, каждое на 250 мест, должны появиться до конца года в северной части областного центра. В селе Старое Хмелевое Мичуринского района построят ясли на 50 мест. Еще один детский сад для 250 малышей запланирован в микрорайоне Майский областного центра. Детей раннего возраста в Кирсанове примет детский сад «Ромашка», здание которого строители намерены возвести в этом году.

Ожидается, что будут сданы и те объекты, к которым в последнее время было приковано повышенное внимание руководства области и общественности.

«Будет завершено строительство второй очереди геронтологического центра. В принципе объект готов к вводу в эксплуатацию, остались незначительные работы по благоустройству и устранению небольших дефектов, — сказал Арсен Габуев. — Продолжим реконструкцию филармонии. Там были проблемы с проектной документацией, которые сейчас решены. Рассчитываем завершить работы все-таки в этом году. Настройка оборудования может занять еще пару месяцев, поэтому сдача объекта может быть перенесена на начало следующего года. Однако строители будут делать все от них зависящее».

По словам вице-губернатора, в этом году планируется также введение в эксплуатацию школ в Мичуринске и Рассказово.

Кроме того, региональные власти работают над тем, чтобы ускорить начало строительства социальных объектов, запланированных на более поздние сроки. Речь идет о поликлинике и двух школах в северной части Тамбова. Делается все, чтобы фундаменты под них удастся заложить уже в этом году.