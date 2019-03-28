Киев, 28 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум.

Коломойский

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал готовность отдельных кандидатов в президенты «стать на колени перед Путиным и ползти к нему со слезами на глазах, вымаливая прощение». Соответствующее заявление Порошенко сделал 28 марта, выступая перед жителями г. Дрогобыч Львовской области.

«А мы им напомним русскую поговорку «Москва слезам не верит». Вспомним слова гимна украинской армии «Потому что плачь ещё никому не дал свободы, а кто борец, тот достигает свет», — сказал Порошенко.

Он намекнул, что бежавшему в Израиль олигарху Игорю Коломойскому, «который украл миллиарды», не удастся «дергать за ниточки своих марионеток».

«Мы выстояли перед российским нашествием… Мы готовы отдать наши жизни за нашу волю, за нашу свободу, за нашу землю и за нашу Украину. Нас никакой Путин не остановит, и никакая пятая колонна, которая внутри будет кричать, чтобы расколоть наше единство.

Ничего у них не получится. Никакие российские каналы, которые ведут вещание на Украину, и олигархи-беглецы, которые украли миллиарды и сегодня убежали из страны, и думают, что они за ниточки будут дергать своих марионеток и так обманут украинцев», — добавил Порошенко.

Президент прогнозирует, что после завершения президентских и парламентских выборов Украина окончательно пройдем точку невозврата в Российскую империю и Советский Союз.

«Мы после выборов президента и парламента окончательно пройдем точку невозврата в Российскую империю. Никто больше нашу Украину, наше государство на затянет назад в Советский Союз, потому что мы, украинцы, определились. Мы, украинцы, единые. Мы, украинцы, продолжаем развивать наше государство, нашу армию», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине все авторитетные социологические компании: Киевский международный институт социологии, соцгруппа «Рейтинг» и Центр Разумкова, — отмечают лидерство Владимира Зеленского в президентском рейтинге. К примеру, 27 марта социологическая служба Центр Разумкова опубликовала последние данные мартовского соцопроса. Так, во второй тур выборов проходят актер и продюсер Владимир Зеленский и действующий глава государства Порошенко.