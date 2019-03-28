Саранск, 28 марта, 2019, 19:27 — ИА Регнум. В 2019 году в Мордовии необходимо создать Центр по работе с одаренными детьми на основе опыта центра «Сириус». Минобразования республики совместно с вузами должно обеспечить его результативную работу. Кроме этого, в этом году нужно создать лицей при Мордовском университете и продумать открытие подобного учебного заведения при пединституте.

Kremlin.ru В одной из лабораторий образовательного центра «Сириус» в Сочи

Соответствующее поручение озвучил глава Мордовии Владимир Волков в послании Государственному собранию республики, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Также Волков акцентировал внимание на проблеме работы одаренных детей после окончания вузов на территории республики.

«Эффективность всей работы с одаренными детьми должна оцениваться с точки зрения их последующей профессиональной реализации. Все одаренные дети, которые закончили лучшие вузы страны, должны возвращаться в Мордовию и иметь возможность работать по специальности. Их трудоустройство в республике остается серьезной проблемой. Правительству, минпромнауки совместно с предприятиями надо продумать комплекс мер по интеграции талантливых и одаренных детей в экономику Мордовии», — заключил глава республики.

ИА REGNUM напоминает, послание 2019 года стало восьмым обращением главы республики к Государственному собранию Мордовии. Впервые Волков оглашал послание парламенту региона в январе 2012 года.

Ранее сообщалось, что после оглашения послания в этом году глава республики будет готов ответить на вопросы подписчиков сообществ в социальных сетях. По его мнению, все больше и больше людей находятся и работают в социальных сетях, и это важные площадки для общения с населением.

Глава Мордовии заверил, что сможет, как и члены правительства республики, отвечать на вопросы пользователей популярных саранских сообществ, не обращая внимание на зачастую негативный характер обращений.