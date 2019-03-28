Грозный, 28 марта, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе в Москве, скрывшемуся с места аварии, в результате которой погибли женщина и её 14-летняя дочь. Соответствующее обращение Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров напомнил, что правоохранительные органы считают виновником аварии уроженца Чечни — некоего Муслима Джамбекова. Именно на него зарегистрирован автомобиль Mercedes Gelandewagen, протаранивший «Ниву», в которой находились погибшие мать и дочь. После ДТП Джамбеков скрылся и до сих пор не объявлялся.

Глава Чечни просит правоохранительные органы принять все исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания подозреваемого. От себя Кадыров добавил, что он, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждает поступок Джамбекова.

«Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!!» — пишет Кадыров.

Он призвал Джамбекова самому явиться в полицию, в противном случае он станет изгоем общества.