Москва, 28 марта, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Участник террористической группы Магомедали Вагабова, причастной к двум терактам в метрополитене Москвы в 2010 году, признал свою вину, сообщает 28 марта ТАСС.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Зал станции «Лубянка»

По словам следователя, террорист Магомед Нуров признался в содеянном во время предъявления обвинения.

Напомним, 29 марта 2010 года в результате взрывов, устроенных террористами на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии столичного метрополитена, погибли 40 человек и еще более 100 получили ранения.

Ранее, в 2010 году, почти все члены банды, включая самого Магомедали Вагабова, были уничтожены при попытке оказать сопротивление сотрудникам силовых ведомств России.