Объявлен тендер Минобороны РФ на модернизацию штурмовиков Су-25
Москва, 28 марта, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25 до уровня модификации Су-25СМ3, сообщается 28 марта на официальном сайте госзакупок.
Минобороны России
Штурмовики Су-25 ВКС России
Из опубликованных материалов следует, что максимальный объём этого контракта составляет 2,77 млрд рублей.
Количество боевых самолетов, которые должен отремонтировать и модернизировать исполнитель работ, не сообщается, однако известно, что в 2018 году российское военное ведомство заплатило 1,6 млрд рублей за ремонт четырех штурмовиков Су-25.
Срок завершения работ по этому контракту назначен на 10 ноября 2021 года.
Победитель тендера будет определен на закрытом аукционе не позднее 30 апреля текущего года.