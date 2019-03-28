Москва, 28 марта, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25 до уровня модификации Су-25СМ3, сообщается 28 марта на официальном сайте госзакупок.

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Из опубликованных материалов следует, что максимальный объём этого контракта составляет 2,77 млрд рублей.

Количество боевых самолетов, которые должен отремонтировать и модернизировать исполнитель работ, не сообщается, однако известно, что в 2018 году российское военное ведомство заплатило 1,6 млрд рублей за ремонт четырех штурмовиков Су-25.

Срок завершения работ по этому контракту назначен на 10 ноября 2021 года.

Победитель тендера будет определен на закрытом аукционе не позднее 30 апреля текущего года.