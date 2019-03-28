Бишкек, 28 марта, 2019, 18:27 — ИА Регнум. «Визит Владимира Путина в Бишкек рассматривался командой президента не просто как возможность вывести экономическое сотрудничество на новый уровень», — заявил киргизстанский политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM итоги визита президента России в Киргизию .

Kremlin.ru Государственный визит Владимира Путина в Киргизию

По мнению эксперта, киргизская сторона ожидала этого события потому, что «страна отчаянно нуждается в инвестициях и политической поддержке».

"Действующему президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову нужно было укрепить свое положение в связи с внутренней ситуацией, которую пытается раскачать его предшественник. Если помните, одним из тезисов, на которых строится критика бывшего главы государства в отношении нынешних властей, было отсутствие инвестиций со стороны стратегических партнеров республики. С заключением инвестиционных соглашений с Россией эта критика уже не актуальна».

Политолог уверен, что «укрепление сотрудничества в сфере сельского хозяйства и горнорудной отрасли — двум важнейшим направлениям развития Киргизии, приведет к оживлению этих сфер».

"Экономически Россия закрепляется в Киргизии, что закономерно сказывается и на политическом весе Москвы в нашей стране. Это, в первую очередь, инициатива самой России, направленная на создание действенных механизмов по реализации интеграционных договоренностей», — подчеркнул Сариев.

Собеседник считает, что «визит Владимира Путина в Бишкек рассматривался командой президента Жээнбекова не просто как возможность вывести экономическое сотрудничество на новый уровень».

"Был четкий расчет на то, что российские инвестиции создадут противовес китайским вложениям в Киргизии. А с учетом неприятного уровня государственного долга и приближающимся срокам по выплате взятых у КНР кредитов — нужны были средства, которые при освоении «начали бы работать» и приносить прибыль», — сказал аналитик.

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Кроме того, Сариев напомнил, что незадолго до визита российского президента в Бишкек власти США готовились подписать с Киргизией новый договор о сотрудничестве.

«Сейчас сроки подписания соглашения, вероятно, отодвинутся. Москва сработала на опережение. Кремль заинтересован в стабильности Киргизии, и можно предположить, что усиление роли США в регионе у России с этой стабильностью не ассоциируется», — подытожил политолог.