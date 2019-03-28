Махачкала, 28 марта, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Семейная пара и подросток из Дагестана обвиняются в совершении разбойного нападения. Они избили в собственном доме и ограбили 61-летнюю жительницу города Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе МВД республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Муж с женой — жители села Татляр Дербентского района Дагестана — 22 марта 2019 года зашли в гости к пострадавшей, которая приходится им родственницей. Пока женщина беседовала с хозяйкой, супруг спрятался за дверью и выжидал момента для нанесения удара. В это же время в подъезде находился их сообщник — несовершеннолетний житель села Манас Карабудахкентского района. Его роль заключалась в том, чтобы подать «сигнал», если что-то вдруг пойдет не по плану.

Пока один из бандитов отвлекал бдительность пенсионерки, другой повалил её на пол и стал наносить побои. Кроме того, последний начал угрожать жертве ножом и требовать деньги и банковскую карту. Испуганная женщина подчинилась и отдала всё содержимое своего кошелька.

Однако потерпевшей удалось вырваться, выбежать на балкон и позвать на помощь. Злоумышленники испугались разоблачения и попытались скрыться. Однако прохожие, услышавшие призыв о помощи, вызвали полицейских. Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции удалось задержать всех троих обвиняемых.

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Как сообщало ИА REGNUM , в начале февраля в Дагестане по подозрению в краже денег у 83-летней женщины был задержан и заключён под стражу житель села Ленинаул Казбековского района республики. Злоумышленник в маске проник в дом пенсионерки и стал вымогать у неё деньги.

Пожилая женщина под угрозами отдала грабителю все свои сбережения — 3,6 тыс. рублей. Однако подозреваемый в последний момент сжалился над пенсионеркой и забрал только три тысячи, а остальные 600 рублей оставил своей жертве.

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