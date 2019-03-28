Ставрополь, 28 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В Ставрополе планируют открыть визовый центр Греции и возобновить прямые авиарейсы в Салоники. Об этом 28 марта на деловой встрече представителей министерства экономического развития Ставропольского края с сотрудниками холдинга Mouzenidis Group заявил генеральный директор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди.

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По словам главы Mouzenidis Travel, возобновление прямых авиарейсов и открытие нетуристических направлений из краевого центра представляют большой интерес для холдинга. При этом реализация планов напрямую зависит от создания доступной программы лояльности для туристов, желающих отправиться в Грецию.

Также Александр Цандекиди подчеркнул, что возобновление рейса возможно только при условии открытия в Ставрополе визового центра Греции.

«На Ставрополье уже осуществляются авиаперевозки в Грецию аэропортом Минеральных Вод, здесь же находится визовый центр по этому направлению. Однако такой маршрут удобен не всем жителям края. Ставрополь может решить эту проблему. МИД Греции положительно смотрит на это, и проблем с открытием визового центра быть не должно. Необходима лишь площадка», — отметил генеральный директор Mouzenidis Travel.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта представители Роскомнадзора заявили, что персональные данные граждан в визовых центрах находятся под надежной защитой и не могут быть переданы иностранным спецслужбам.

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