Бишкек, 28 марта, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Владимир Путин обратил внимание на бережное отношение к русскому языку в Киргизии. Об этом глава России заявил, выступая на VIII Межрегиональной киргизско-российской конференции, проходящей в Бишкеке.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на VIII Российско-киргизской межрегиональной конференции

«Русский язык в Киргизии официальный, что создает особые условия для нашей работы в гуманитарной сфере и в экономике. Хочу вас за это поблагодарить», — сказал российский лидер.

Также он отметил успехи экономики Киргизии, подтвердив слова своего киргизского коллеги, президента Сооронбая Жээнбекова о том, что в республике создаются хорошие условия для сотрудничества с инвесторами.

«Это очень многое значит для представителей бизнеса и для того, чтобы чувствовать себя уверенней. Я хочу выразить надежду, что коллеги с обеих сторон этим воспользуются и что результат будет значимым для Киргизии», — подчеркнул Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее политическая оппозиция Киргизии провела «Курултай общественных, политических и патриотических сил», участники которого предложили провести 24 ноября 2019 года референдум для того, чтобы исключить из конституции норму о том, что русский язык в республике имеет статус официального.