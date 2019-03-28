Ярославль, 28 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного театрального института Сергей Куценко заявил о давлении на него со стороны Министерства культуры по вопросу объединения Волковского и Александринского театров. Об этом он рассказал на встрече губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с культурной общественностью 28 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Сергей Куценко

«Мне пришлось выдержать очень сильный прессинг со стороны Министерства культуры. Очень сильный прессинг. Начались звонки еще со вчерашнего вечера, в которых просили от меня высказать свое мнение. Я высказывал, но не то мнение, которое хотели бы слышать. Были даже два звонка от министра, мне лично на телефон, с просьбой написать письмо о своем мнении. Я написал письмо, в котором указал, что министерству стоит установить широкий диалог с труппой театра, с театральной общественностью и выработать некое конструктивное решение, не спеша с этой историей, а разобравшись с ситуацией сначала», — сказал Сергей Куценко.

Как говорит ректор, это письмо не понравилось Министерству культуры.

«Мне был прислан текст, который я должен был подписать. Я отказался. Я не знаю, чем всё это кончится, я любое решение Министерства культуры приму, но поступиться совестью своей я не могу», — сказал Сергей Куценко.

Однако Министерство культуры на своем официальном сайте всё-таки опубликовало «мнение» ректора, где он якобы поддерживает слияние театров.

Скриншот сайта mkrf.ru

«Конечно, хорошо, что в Год театра начинаются такие революционные перемены в жизни театров и вообще в стране. Это — верное решение. Потому что театр — дело живое», — цитирует «слова Куценко» официальный сайт министерства в новости от 28 марта, опубликованной в 11.46.

Корреспондент ИА REGNUM связался с заслуженным артистом театра, чтобы прояснить авторство текста, опубликованного на сайте министерства.

«Это халтура. Я не писал этого», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Куценко.

Куценко считает, что Волковский театр самодостаточен, это бренд города и страны. При этом 89% его актеров — выпускники Ярославского театрального института.

Логично предположить, что в случае слияния с театром в Санкт-Петербурге ярославский театральный вуз окажется «лишним».