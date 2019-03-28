Ереван, 28 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Перед намеченной на 29 марта первой официальной встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Пашинян провёл телефонную беседу с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном.

Как сообщает пресс-службе правительства Армении, стороны обсудили текущие вопросы по двустороннему сотрудничеству, а также последние процессы вокруг карабахского урегулирования.

Сегодня, 28 марта в Вене пройдёт встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова. 29 марта также в Вене состоится встреча глав Армении и Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Вене состоятся первые официальные переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После прихода к власти в мае 2018 года, Пашинян настаивает на восстановлении переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием представителей Нагорно-Карабахской Республики.