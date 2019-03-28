Липецк, 28 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 28 марта провел выездное совещание по благоустройству областного центра. Как сообщила пресс-служба областной администрации, главе региона во время совещания представили проект изменения Нижнего парка, разработанный институтом «Липецкгражданпроект» и КБ «Стрелка».

Марина Каширская ИА REGNUM Нижний сад в Липецке

Концепция благоустройства парка площадью 17 гектаров предполагает реконструкцию эстрады и площади перед ней, создание шахматного сквера, читальни, фудкорта, детской площадки. В качестве покрытия основных тротуаров, площадей и пространств общего использования планируется применение крупноразмерных плит из бетона с гранитной крошкой. В игровой зоне предлагается деревянное покрытие, которое в случае переноса аттракционов легко демонтируется. Игорь Артамонов обратил внимание на подтопление парка и дал поручение исполняющему обязанности главы города Михаилу Щербакову обеспечить подготовительные работы до начала реконструкции территории.

«Необходимо продумать систему водоотведения. Дальше нужно обсудить с жителями областного центра, что делать с аттракционами. Какие оставить, какие обновить, какие убрать», — отметил Игорь Артамонов.

Также необходимо организовать систему уличного видеонаблюдения, обеспечивающую полный мониторинг всех открытых пространств в любых климатических условиях для предупреждения, профилактики и раннего реагирования на вандализм и другие правонарушения, считает Игорь Артамонов.

Второй точкой объезда стал Комсомольский пруд. Реконструкцию этой территории начали летом 2018 года. Заменили плитку, световые опоры и лавочки. Но весной 2019 здесь возникли проблемы — начали разрушаться бетонные бордюры. Подрядчик — ООО «Доминант» — сейчас устраняет все замечания.

«Организация, которая некачественно выполняет работы, должна исправить недостатки. Если подрядчик не согласен на это, его нужно занести в черный список и не допускать к конкурсам по благоустройству общественных пространств», — заявил Игорь Артамонов.

Также комиссия во главе с врио главы региона побывала в парке Быханов сад. Его ждет масштабная реконструкция, рассматриваются четыре проекта разработчиков из Москвы, Казани и Белгорода. В начале апреля состоится общественное обсуждение, на котором определится проект-победитель, жители смогут дополнить его своими предложениями.

Кроме того, парк миниатюр перенесут в другое место. Реконструкция ждет и павильон «Строитель», где разместят теннисные и бадминтонные площадки. Нижний парк и Быханов сад преобразятся к осени 2019 года. Обновление ждет и другие места отдыха липчан.

«Посмотрим Каменный лог, проедем на велосипедах и подумаем, что можно там сделать уже в этом году. Мы заинтересованы, чтобы неравнодушные люди объединялись, выходили в парки, предлагали свои идеи и помогали делать наши города и районы лучше», — заявил Игорь Артамонов.