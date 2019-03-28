Таллин, 28 марта, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Эстонией находятся на максимально низком уровне, и ждать от протокольного визита Керсти Кальюлайд в Москву нечего, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя сообщения о предстоящем визите президента Эстонии в РФ.

President.ee Керсти Кальюлайд

Как сообщалось ранее, 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершит визит в Москву, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства в Москве.

Это будет первый визит эстонского президента в Россию за последние восемь лет. Договоренностей о двусторонних встречах нет, сообщили помощники Кальюлайд.

«Отношения между странами на максимально низком уровне, который только возможен. Работа двусторонних комиссий заморожена. Пограничный договор не подписан.

Эстонские политики соревнуются в русофобских заявлениях. Так что ждать от этого протокольного визита абсолютно нечего», — отметил Игорь Павловский.