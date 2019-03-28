Ярославль, 28 марта, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Ярославский фонд капремонта планирует применить жесткие штрафные санкции к подрядчику по замене лифтов в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дом в Ярославле, где меняют лифт

В 2019—2020 годах руководство фонда решило в основном сконцентрироваться на замене лифтов, несмотря на то, что проблем с ними не было. В результате жители многих домов уже несколько месяцев обходятся без подъемников.

«Мы намерены применить к подрядчику самые жесткие штрафные санкции. Фонд уже направил ему первую претензию на сумму более чем миллион рублей, и эта сумма растет ежедневно, — рассказал исполняющий обязанности директора регионального фонда Роман Гайнутдинов. — Также мы ставим перед собой задачу избежать подобных проблем в будущем. В частности, полностью пересмотрели условия контрактов, которые будут заключаться с подрядчиками. В графиках производства работ обязательно будут установлены промежуточные сроки. Если подрядчик отклоняется от них, мы сможем расторгнуть договор, не дожидаясь его окончания.»

В 2019—2020 годах планируется заменить 247 лифтов. Работы выполнены на 164 объектах, на 75 они ведутся. Все лифты должны были быть готовы к 15 марта. Ярославскому фонду капремонта еще ни разу не удавалось выполнить программу ремонтных работ полностью и в срок.

Традиционно власти и фонд винят во всех проблемах нерадивых подрядчиков. При этом многие считают, что проблемы закладываются уже на стадии формирования контрактов. Фонд объединяет работы в крупные лоты, которые выигрывают иногородние фирмы, не имеющие никакой производственной базы и штата сотрудников в регионе.