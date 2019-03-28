Симферополь, 28 марта, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В Киевском районном суде Симферополя избирают меру пресечения для 20 предполагаемых сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 марта передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM В Крыму выбирают меру пресечения для задержанных по подозрению в экстремизме

Александр Дремлюгин ИА REGNUM В Крыму выбирают меру пресечения для задержанных по подозрению в экстремизме

По информации пресс-службы суда, точно не известно, сколько именно будет рассмотрено дел. На улице собралось множество сторонников задержанных, которые периодически выкрикивают перед окнами различные религиозные лозунги.

«Мы не знаем, что происходит. Арестовали ни в чём не повинных людей, это беспредел. Просто схватили и увезли», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из митингующих.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM В Крыму выбирают меру пресечения для задержанных по подозрению в экстремизме

Власти усилили меры безопасности — здание суда охраняют сотрудники ОМОНа.

«Посмотрите на их лица. Вы верите, что они тут ни при чём? Я — нет», — высказал своё мнение корреспонденту один из представителей правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).