Калуга, 28 марта, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области во взаимодействии с липецкими коллегами задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей возраста 16 лет. Как сообщили 28 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, полицейскими было установлено, что в 2015 году злоумышленник, притворяясь несовершеннолетней девочкой, познакомился с потерпевшей, которой на тот момент только исполнилось 12 лет, и выманил у нее фотографии интимного характера.

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Злоумышленника девочка внесла в список заблокированных пользователей. В 2017 году злоумышленник снова под той же учётной записью обратился на личную страницу потерпевшей. Девочка снова заблокировала контакт. Тогда мужчина разослал друзьям потерпевшей имеющиеся у него фотографии с изображением подростка. Родители девочки обратились с заявлением в полицию.

В ночь на 27 марта 2019 года калужские оперативники задержали подозреваемого на территории одного из районов Липецкой области. Им оказался неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 43-летний местный житель.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В настоящее время мужчина задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в следственные органы Калужской области поступило заявление матери девятилетней школьницы из Обнинска о том, что неустановленный мужчина совершил в отношении ребёнка развратные действия. В период с сентября по декабрь 2018 года в дневное время, когда девочка возвращалась из школы, на улице неизвестный мужчина несколько раз демонстрировал ей свои половые органы. Установить личность неизвестного мужчины помогла сама девочка, которая, увидев его вновь, сделала фото на мобильный телефон и предоставила эту фотографию правоохранительным органам. Педофилом оказался 57-летний житель Обнинска. Мужчина был задержан.