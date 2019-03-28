Тула, 28 марта, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Делегация министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии находится в Тульской области с 26 по 28 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Участники делегации знакомятся с экспортным потенциалом предприятий региона для решения вопроса о допуске продукции тульских производителей на рынок Японии.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульское птицеводство

26 марта делегация посетила Тульскую испытательную лабораторию подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, председатель комитета ветеринарии региона Сергей Кожевников, представители Россельхознадзора. Участники делегации ознакомилась с работой испытательных отделов лаборатории, особое внимание уделив структурам, в задачи которых входит диагностика и профилактика различных заболеваний животных и птиц, в том числе высокопатогенного гриппа птиц.

Следующим пунктом программы визита гостей из Японии стало предприятие ООО «Воловский бройлер»: 27 марта на предприятии проводились практические учения по локализации и ликвидации условного очага гриппа птиц. Государственная ветеринарная служба региона отрабатывала практические методы использования дезинфекционной техники, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты при обработке птицеводческих объектов, прилегающей территории, техники и персонала.

28 марта делегация посещает ЗАО «Краснобор». Как пояснил Дмитрий Миляев, визит зарубежных коллег в регион проходит в рамках аудита российской системы ветеринарного контроля и оценки принципа регионализации Российской Федерации по высокопатогенному гриппу птиц.