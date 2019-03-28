Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 17:07 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» готова будет определиться с кандидатурой на выдвижение в губернаторы Санкт-Петербурга до 1 мая. Среди главных претендентов оказались депутаты Государственной думы Олег Нилов, Елена Драпеко, депутаты городского Заксобрания Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, а также председатель регионального отделения Марина Шишкина. Об этом лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил 28 марта на отчетно-выборной конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Я на этом ставлю точку. Можно еще фантазировать, но не нужно», — сказал Миронов, перечислив указанные пять фамилий. По его словам, партия, скорее всего, определится с кандидатом до 1 мая. Решение примет президиум центрального комитета «СР», но региональный совет также будет выслушан.

Сам Миронов склоняется к кандидатурам либо Шишкиной, либо Драпеко и Нилова.

«Если говорить о моей позиции, то, как правило, в 99% наши кандидаты на пост губернатора в регионах — это председатели региональных отделений, чтобы огород не городить. Либо, как правило, это действующие депутаты Государственной думы. А как мы решим, к чему склоняемся — узнаем в обозримом будущем. Что-то мне подсказывает, что к Первомайской демонстрации мы уже будем понимать, кто наш кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга», — заявил Миронов.

«Мы не изменим тому курсу, которым идем эти годы. Готовы работать в демократическом спектре со всеми здоровыми петербургскими силами. Обещаю, что никаких изменений в этом плане не произойдет, мы никогда не пойдем на сговор, будем работать честно», — добавил лидер «справороссов».

В ходе избирательной кампании в Петербурге представители «СР» будут ориентироваться на лозунги социальной справедливости, градостроительные и социальные проблемы, транспортный, «мусорный» вопрос, ликвидацию скверов под застройку, ситуацию вокруг Пулковской обсерватории.

Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.