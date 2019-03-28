Тула, 28 марта, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Торжественный пуск предприятия по производству жестяных аэрозольных баллонов «Арнест МеталлПак» состоялся 28 марта в особой экономической зоне «Узловая», сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Новое производство позволит создать качественную импортозамещающую продукцию и увеличить объемы товарного экспорта региона, будет способствовать развитию производственной кооперации.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Запуск предприятия по производству жестяных аэрозольных баллонов

«Сегодня мы присутствуем на запуске третьего предприятия в ОЭЗ «Узловая» — производства жестяных баллонов компании «Арнест МеталлПак». Это первый завод, который мы открываем в этом году и, уверен, не последний. Группа компаний «Арнест» — наш давний надежный партнер. Три компании из этой группы являются участниками «Аэрозольного промышленного кластера», поддержанного правительством Тульской области», — сказал на церемонии открытия предприятия губернатор Алексей Дюмин.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта было подписано в сентябре 2016 года в Сочи, в рамках инвестфорума, напомнил Алексей Дюмин. С вводом предприятия область получит более 120 новых рабочих мест. Участвовавшая в церемонии открытия вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия») отметила, что ОЭЗ «Узловая» — перспективная площадка для развития бизнеса.

Как рассказал президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал, общий объем инвестиций в проект составил не менее 525 млн рублей — в том числе были привлечены средства льготного займа Фонда развития промышленности. Глава компании поблагодарил правительство Тульской области за поддержку проекта и сообщил, что планируется установка еще одной линии по производству баллонов, открытие линий по литографии и резке жести, а также — создание полного цикла производства косметических изделий, товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке.

Добавим, что на территории ОЭЗ «Узловая» официально зарегистрировано 11 резидентов. В 2017 году здесь свое производство открыла компания «Энгельсспецтрубмаш», а в 2018-м — «АгроГриб».