Калуга, 28 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Калуге 27 марта состоялось очередное заседание Городской думы. Было заключено соглашение о сотрудничестве между городскими думами Калуги и Рязани. Документ подписали глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская.

Пресс-служба Городской думы Калуги Думы Калуги и Рязани договорились о сотрудничестве

«Соглашение предусматривает сотрудничество представительных органов Калуги и Рязани по широкому спектру вопросов, обмен опытом и лучшими муниципальными практиками, — отметил Александр Иванов. — Всё это позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления. Между нашими городами сложились тёплые дружеские отношения, уверен, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов вручил городскому голове Дмитрию Разумовскому диплом XI Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Калуга была отмечена дипломом за организацию фестиваля «Общинами сильна Россия», направленного на привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения и благоустройстве территорий. Глава городского самоуправления поздравил депутатов и руководство Городской управы с высоким достижением и подчеркнул, что это результат конструктивной совместной работы всех ветвей власти.

Были внесены поправки бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 83,9 млн. рублей. 77 миллионов рублей выделяется на проведение ремонта дорог общего пользования местного значения. 4,2 млн. рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья. 1,7 млн. рублей будет выделено для строительства улично-дорожной сети в квартале «Веснушки». Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

11,1 миллионов рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, 5,6 млн. рублей будет направлено на финансовое обеспечение деятельности МБУ «СМЭУ, 6 миллионов рублей — на увеличение уставного фонда МУП «Калугаспецавтодор».

Были утверждены кандидатуры для занесения на доску почёта «Дела и люди». Было принято решение о проведении Дня городского праздника выпускников. Торжества состоятся 23 июня, шествие выпускников пройдёт по маршруту: площадь Победы — улица Кирова — улица Ленина — площадь Старый торг. Также в ходе заседания были приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества, установке мемориальных досок и согласованы сделки муниципальным предприятиям.

В рамках часа контроля была заслушана информация о переходе на прямые расчёты потребителей с МУП «Калугатеплосеть».

"Необходимо оценить динамику перехода домов на прямые расчёты с Теплосетью, — отметил Александр Иванов. — Ранее переход на прямые платежи шёл достаточно медленными темпами, этой работе необходимо уделить самое пристальное внимание, ведь прямые расчёты позволят исключить ненужных посредников в лице управляющих компаний и существенно улучшить финансовое положение МУП «Калугатеплосеть».

Всего «Калугатеплосеть» обеспечивает коммунальными ресурсами 2088 многоквартирных домов. Как сообщил директор предприятия Александр Антонов, в настоящее время на прямые расчёты переведено порядка 40% жилого фонда — 747 домов. Собираемость платежей по прямым договорам достигает 91,4%. В арбитражном суде находятся на рассмотрении исковые заявления муниципального предприятия в отношении шести управляющих компаний, накопивших значительные долги за поставленные ресурсы. По решению суда порядка ста домов, обслуживаемых этими компаниями, могут быть переведены на прямые расчёты. Кроме того, в ближайшее время ещё 10 домов перейдут на прямые платежи в результате переговоров МУП «Калугатеплосеть» с управляющими компаниями.

Городской голова Дмитрий Разумовской подчеркнул, что губернатором Калужской области поставлена задача завершить работу по переходу на прямые расчёты в кратчайшие сроки, до начала нового отопительного сезона. Городской голова призвал совместными усилиями депутатского корпуса, территориальных общин и Общественного центра ЖКХ вести активную разъяснительную работу с жителями. Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.

Также была заслушана информация о ходе конкурсных процедур по определению подрядчиков для выполнения работ по программе «Формирование современной городской среды» и проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, заключить договора с подрядными организациями по ремонту дворовых территорий в рамках программы «Городская среда» планируется до 26 апреля. Конкурсные процедуры по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершены в полном объёме, 28 марта состоится подписание контрактов. В апреле планируется начать работы по фрезерованию улиц, в настоящее время ведётся согласование графиков работ с ГП «Калужский областной водоканал» и МУП «Калугатеплосеть». Депутат Михаил Смирнов предложил использовать снятый при фрезеровании асфальт для проведения временного ямочного ремонта дворовых территорий. Городской голова Дмитрий Разумовский предложение поддержал.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поинтересовался состоянием асфальтового завода, приобретённого для нужд городских коммунальных служб. По словам Алексея Волкова, установку завода планируется завершить к 20 апреля, ещё месяц уйдёт на пусконаладочные работы, в конце мая завод приступит к работе. Разместится завод в промзоне в районе завода «Меркатор».