Станица Старочеркасская, Ростовская область, 28 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Территория Аннинской крепости, расположенной рядом с древней казачьей столицей — станицей Старочеркасской (Ростовская область), больше похожа на свалку. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, посетившие памятник военно-оборонительного зодчества России 18 века.

Don-kazak.ru Территория Аннинской крепости

«Решили посетить крепостной вал Аннинской крепости, что расположен немного в стороне от Старочеркасска. Желание это возникло после того, как на одном из ресурсов увидел фото милых казачьих домиков, которые были там построены. По приезду на месте обнаружили огромные кучи строительного мусора, некогда бывшие этими самыми домиками. Теперь место больше напоминает стихийную свалку», — написал очевидец.

Стоит отметить, что ежегодно в мае на территории крепости святой Анны проходят Шермиции — традиционные казачьи национальные игры. С момента своего возрождения Шермиции под Старочеркасской приобрели статус международного этнофестиваля казачьей обрядовой культуры.

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«Домики оказались декоративными и зиму не пережили. Ну хоть не придавило никого, и ладно», — иронично отреагировали на сообщение участники дискуссии, развернувшейся в паблике «Ростов Главный».

«Там снимали какой-то фильм. Осенью часть домиков разбирали и увозили. Но, видимо, больше не нужно, и оставили этот хлам. Их же кто-то пустил туда? А ответить некому? А это памятник архитектуры», — обратила внимание Наталья Ж.